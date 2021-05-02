02.05.2021 (05:00)

Накануне Дня Победы на территории полигона “Барановский” в Приморском крае, десантники Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ и юнармейцы Уссурийска приняли участие в акции «Сад Памяти»

Накануне Дня Великой Победы, на территории полигона «Барановский» Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в Приморском крае состоялась акция “Сад Памяти”, посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В память о 27 миллионах советских граждан, погибших в Великой Отечественной войне и тех, кто ценой жизни отстоял идеалы гуманизма, свободы, равноправия, участники акции высадили 150 саженцев сосны и березы, символизирующие память и благодарность потомков за подаренное мирное небо.

"Участвуя в акции, мы отдаем дань памяти людям, которые ценой своей жизни отстояли нашу культуру, наш взгляд на мир. Я горд, что уже много лет служу этой памяти и счастлив, что это великое дело поддерживает молодое поколение" - отметил заместитель командира Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ по военно-политической работе гвардии подполковник Геннадий Никандров.

Помимо Уссурийской “крылатой пехоты” участниками стали представителя Уссурийского лесничества Минобороны России, юнармейцы и воспитанники школ г. Уссурийска Приморского края.



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