02.05.2021 (03:00)
В Пасхальной службе в Главном храме ВС РФ поучаствовали около 4 тыс. человек
Пасхальная служба впервые прошла в Главном храме ВС РФ, в службе приняли участие около 4 тыс. человек.
В праздничном богослужении в Главном храме Вооруженных сил России приняло участие около 4 тысяч человек.
Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
По окончанию службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки.
Все военнослужащие, участвующие в пасхальной службе вакцинированы, а в храме соблюдены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку
авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.
На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и многих других.
6-го мая специально ко Дню Святого Георгия выступят Православный хор
инженерных вои?ск «За Веру и Отечество», а также Московский государственный академический? театр танца «Гжель».
В период майских праздников работа музейного комплекса «Дорога Памяти» продлена до 21:00 мск.