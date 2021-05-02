02.05.2021 (03:00)

В Пасхальной службе в Главном храме ВС РФ поучаствовали около 4 тыс. человек

Пасхальная служба впервые прошла в Главном храме ВС РФ, в службе приняли участие около 4 тыс. человек.

В праздничном богослужении в Главном храме Вооруженных сил России приняло участие около 4 тысяч человек.

Службу возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

По окончанию службы все желающие смогли угоститься освященными куличами, получили пасхальные подарки.

Все военнослужащие, участвующие в пасхальной службе вакцинированы, а в храме соблюдены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку

авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и многих других.

6-го мая специально ко Дню Святого Георгия выступят Православный хор

инженерных вои?ск «За Веру и Отечество», а также Московский государственный академический? театр танца «Гжель».

В период майских праздников работа музейного комплекса «Дорога Памяти» продлена до 21:00 мск.

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