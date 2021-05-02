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02.05.2021 (02:20)

На Камчатке проходят соревнования по военно-прикладному спорту

В Войсках и силах на Северо-востоке России стартовали заочные соревнования по военно-прикладному спорту. Мероприятия проводятся в местах дислокации, под общим руководством помощника командующего ОКВС по физической подготовке.  

Военнослужащие соревнуются в беге в военной форме на дистанции 100, 400, 1000 и 3000 метров. В соревнованиях, проведение которых обеспечивают около 20 специалистов физической подготовки объединения, принимает участие порядка 500 военнослужащих.

Военно-прикладной спорт это комплекс упражнений, их сочетаний, взятых из отдельных видов спорта - легкой атлетики, плавания, лыжного спорта и других дисциплин, имеющих военно-прикладное значение. Они воспитывают в военнослужащих психологическую устойчивость, дают возможность овладевать специальностями, позволяют раскрыть качества, которые необходимы для успешной службы.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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