02.05.2021 (02:00)

Военнослужащие ТОФ проводят Уроки Мужества в школах на Камчатке

Военнослужащие Войск и сил на Северо-востоке России и подводных сил Тихоокеанского флота в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне проводят Уроки Мужества для школьников и юнармейцев Камчатки.

Уже стало доброй традицией накануне Дня Победы проводить встречи военнослужащих с подрастающей молодежью. Моряки рассказывают школьникам о самых знаковых событиях Великой Отечественной войны, отечественной военной истории, о сегодняшнем дне Тихоокеанского флота и его перспективах. Не забывают на таких Уроках и о ветеранах, которые посвятили свою жизнь преданному служению Родине и чья жизнь – лучший пример для молодого поколения.

Офицеры беседуют с ребятами в общеобразовательных учреждениях и в внешкольных кружках в краевом центре, городе Елизово, а также в Большерецком и Мильковском районах Камчатского края и на острове Беринга. Моряки-подводники посещают школы Вилючинского городского округа.

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