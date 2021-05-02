Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2021 (09:30)

На полигоне Ашулук прошел конкурс подразделений ПВО «Ключи от неба - 2021»

В Астраханской области на полигоне Ашулук состоялся всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба - 2021».

В нем приняли участие 15 команд, включая объединение ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО военных округов и соединений ПВО Военно-Морского Флота.

Состязания на Ашулуке проходили в 2-х номинациях. В составе первой состязались зенитные ракетные дивизионы средней и большой дальностей – ЗРС С-300ПМ2 и ЗРС С-400. Вторая номинация объединила  дивизионы систем ПВО малой дальности - ЗРПК «Панцирь-С».

Во время финальных соревнований конкурсантам предстояло вести противовоздушный бой, отразить налет авиации условного противника и выполнить практические пуски по мишеням, обозначающим аэродинамические и баллистические цели, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение оперативно-тактической и стратегической авиации условного противника.

Всего участниками конкурса было выполнено более 50 боевых пусков зенитных управляемых ракет. Помимо этого в ходе соревнований команды соперничали в нескольких дисциплинах, включая заряжание пусковых установок, вождение боевых машин, свертывании и развертывании техники на время, преодолении зараженных участков местности и других.

Итоговый зачет проводился в двух номинация. Среди боевых расчётов систем средней и большой дальности главный приз был вручён командиру зенитного ракетного полка войск ПВО Балтийского флота гвардии полковнику Константину Махрову. Серебряные и бронзовые награды завоевали команды объединений ВВС и ПВО Западного и Центрального военных округов соответственно. В номинации ЗРПК «Панцирь-С» обладателем главного приза стал боевой расчёт объединения  ВВС и ПВО Западного военного округа. 2-е и 3-е места заняли команды из Центрального и Восточного округов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Воздушно-космических силах проведен отборочный этап конкурса «Уверенный прием - 2021»
Военнослужащие дальней авиации провели специальные учения по видам обеспечения в Калужской области
Экипажи ракетоносцев Ту-95мс выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке
На полигоне Ашулук иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С»

Метки:
ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false