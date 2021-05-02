02.05.2021 (09:30)

На полигоне Ашулук прошел конкурс подразделений ПВО «Ключи от неба - 2021»

В Астраханской области на полигоне Ашулук состоялся всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба - 2021».

В нем приняли участие 15 команд, включая объединение ПВО-ПРО Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО военных округов и соединений ПВО Военно-Морского Флота.

Состязания на Ашулуке проходили в 2-х номинациях. В составе первой состязались зенитные ракетные дивизионы средней и большой дальностей – ЗРС С-300ПМ2 и ЗРС С-400. Вторая номинация объединила дивизионы систем ПВО малой дальности - ЗРПК «Панцирь-С».

Во время финальных соревнований конкурсантам предстояло вести противовоздушный бой, отразить налет авиации условного противника и выполнить практические пуски по мишеням, обозначающим аэродинамические и баллистические цели, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и ракетное вооружение оперативно-тактической и стратегической авиации условного противника.

Всего участниками конкурса было выполнено более 50 боевых пусков зенитных управляемых ракет. Помимо этого в ходе соревнований команды соперничали в нескольких дисциплинах, включая заряжание пусковых установок, вождение боевых машин, свертывании и развертывании техники на время, преодолении зараженных участков местности и других.

Итоговый зачет проводился в двух номинация. Среди боевых расчётов систем средней и большой дальности главный приз был вручён командиру зенитного ракетного полка войск ПВО Балтийского флота гвардии полковнику Константину Махрову. Серебряные и бронзовые награды завоевали команды объединений ВВС и ПВО Западного и Центрального военных округов соответственно. В номинации ЗРПК «Панцирь-С» обладателем главного приза стал боевой расчёт объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. 2-е и 3-е места заняли команды из Центрального и Восточного округов.

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