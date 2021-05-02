02.05.2021 (00:40)
В Главный храм ВС РФ доставили частицу Благодатного огня
В Главный храм ВС РФ доставили частицу Благодатного огня. Лампаду с частицей в храм внесли военнослужащие роты почётного караула.
После зажжения свечей от Благодатного огня духовенство и прихожане совершили крестный ход. Затем началось пасхальное богослужение, которое состояло из пасхальной заутрени и Божественной литургии.
Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме ВС РФ. Службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
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