02.05.2021 (00:40)

В Главный храм ВС РФ доставили частицу Благодатного огня

В Главный храм ВС РФ доставили частицу Благодатного огня. Лампаду с частицей в храм внесли военнослужащие роты почётного караула.

После зажжения свечей от Благодатного огня духовенство и прихожане совершили крестный ход. Затем началось пасхальное богослужение, которое состояло из пасхальной заутрени и Божественной литургии.

Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме ВС РФ. Службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

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