02.05.2021 (00:25)

Пасхальная служба впервые проходит в Главном храме ВС РФ

Главный праздник православных христиан - Пасха Христова впервые проходит в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня этот праздник объединил под сводами Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма ВС РФ верующих военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил, а также прихожан.

В храме также присутствует руководство военного ведомства.

Первую пасхальную службу в Главном храме ВС РФ возглавил епископ Бронницкий Савватий, викарий Патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Со 2 по 6 мая в рамках пасхальной недели на территории храмового комплекса Главного храма ВС РФ пройдет пасхальный фестиваль. На прихрамовой территории гости смогут увидеть уникальную выставку авторских художественных пасхальных яиц с разными сюжетами.

На Соборной площади Главного храма ВС пройдут выступления коллективов Московской области, Центрального военного оркестра, ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения, женского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии и многих других.

6-го мая специально ко Дню Святого Георгия выступят Православный хор инженерных вои?ск «За Веру и Отечество», а также Московский государственный академический? театр танца «Гжель».

В период майских праздников работа музейного комплекса «Дорога Памяти» продлена до 21:00 мск.

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