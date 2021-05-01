01.05.2021 (22:40)

В Кронштадтском Морском кадетском военном корпусе начал работу виртуальный филиал Русского музея

Кадеты 51 и 52 классов Кронштадтского Морского Кадетского Военного Кокурса посетили виртуальный филиал Русского музея, который начал работу в библиотеке корпуса. Мероприятие было посвящено творчеству великого живописца, родоначальника критического реализма в русской живописи – Павла Андреевича Федотова. О его яркой жизни рассказала библиотекарь корпуса Ольга Котенькова. Морским кадетам были продемонстрированы репродукции наиболее известных работ мастера: «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Вдовушка» и другие.

Выпускник Московского кадетского корпуса с отличием, Павел Андреевич Федотов был человеком разносторонним: увлекался рисованием, сочинял стихи, играл на флейте, гитаре, пел. После десятилетней службы в лейб-гвардии Финляндского полка Павел Андреевич уходит в отставку, чтобы посвятить себя искусству. Он пишет необычные для того времени произведения - жанровые картины. В них отражается жизнь современного общества без приукрашивания, в естественном виде.

По завершении мероприятия, кадеты с интересом посмотрели фильм о П.А. Федотове из цикла «Век Русского музея» директора музея Гусева Владимира Александровича.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице