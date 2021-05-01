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01.05.2021 (22:40)

В Кронштадтском Морском кадетском военном корпусе начал работу виртуальный филиал Русского музея

Кадеты 51 и 52 классов Кронштадтского Морского Кадетского Военного Кокурса  посетили виртуальный филиал Русского музея, который начал работу  в библиотеке корпуса. Мероприятие  было посвящено творчеству великого живописца, родоначальника критического реализма в русской живописи – Павла Андреевича Федотова. О его яркой   жизни рассказала библиотекарь корпуса Ольга Котенькова. Морским кадетам были продемонстрированы репродукции наиболее известных работ мастера: «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора», «Вдовушка» и другие.

Выпускник Московского кадетского корпуса с отличием,  Павел Андреевич Федотов  был человеком разносторонним: увлекался рисованием, сочинял стихи, играл на флейте, гитаре, пел. После десятилетней службы в лейб-гвардии Финляндского полка Павел Андреевич уходит в отставку, чтобы посвятить себя искусству. Он пишет необычные для того времени произведения - жанровые картины.  В них отражается жизнь современного общества без приукрашивания, в естественном виде.

По завершении мероприятия, кадеты с интересом посмотрели фильм о П.А. Федотове из цикла «Век Русского музея» директора музея Гусева Владимира Александровича.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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