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01.05.2021 (22:20)

В парке Патриот прошел Ретро-парад «Под знаменем Победы»

Сегодня в парке «Патриот» прошел Ретро-парад «Под знаменем Победы». По дорогам и аллеям обширной территории Парка проехали более 20 автомобилей различных эпох, входящих в музейную коллекцию "Патриота" и обычно представленных посетителям в комфортабельных залах постоянно действующих экспозиций «Моторы войны» и «Мотоармия».

Открывал парад парадный кабриолет ГАЗ-14, за ним следовал мотоцикл Гном-Рон АХ-2 и автомобиль -солдат Виллис MБ . В колонне прошли и машины-труженики ГАЗ-63 и ЗиЛ-164, и парадные кабриолеты ГАЗ-14 «Чайка» и ГАЗ-24, предназначавшиеся для высшего гражданского и военного руководства страны.  Были представлены и экспериментальные машины ГАЗ-31 «Рида» и ГАЗ-М72 «Победа», отражающие работу конструкторской мысли, поиск путей развития отечественной автомобильной техники.

В Ретро-параде приняли участие колёсные раритеты из собрания коллекционера Вячеслава Лена - как автомобили стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, так и трофейные машины, когда-то использовавшиеся Вермахтом.

На дороги Парка вышла и колёсная бронетехника из состава обширного собрания Парка. Посетители смогли увидеть советские бронетранспортёры БТР-40 и БТР-152.

После завершения прохождения техники посетители Парка смогли сфотографироваться с каждой единицей техники.

Объекты Парка будут открыты для посещения на протяжении всех майских праздников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Парк Патриот , КВЦ Патриот
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