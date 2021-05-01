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01.05.2021 (22:00)

В Амурской области прошли Первомайские концерты для военнослужащих

На трёх площадках военного городка посёлка Серышево Амурской области прошла поздравительная акция «Победный май!».

В акции приняли участие художественные коллективы воинских частей, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений авиационного военного гарнизона, сотрудники дома офицеров и исполнители авторских песен.

«Первое Мая – это замечательный и по-настоящему народный праздник! Нам он близок с самого детства, символизируя такие неувядающие ценности, как мир, труд и солидарность всех трудящихся. Для молодёжи –  скорее всего первые тёплые дни. Однако каждый из нас желает добра своим близким и работает на благо своей семьи, своего города, своего края, своей страны. Именно поэтому Первомай, в первую очередь, праздник труда, созидания и уважения к трудящемуся человеку» - директор дома офицеров гарнизона Украинка Ольга Мищенко.

Также празднику Мира и Труда посвящены оформления комнат досуга и казарменных помещений военнослужащих по призыву. Созданы информационные стенды и продемонстрированы выставки художественных работ детей дошкольного возраста.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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