01.05.2021 (22:00)
В Амурской области прошли Первомайские концерты для военнослужащих
На трёх площадках военного городка посёлка Серышево Амурской области прошла поздравительная акция «Победный май!».
В акции приняли участие художественные коллективы воинских частей, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений авиационного военного гарнизона, сотрудники дома офицеров и исполнители авторских песен.
«Первое Мая – это замечательный и по-настоящему народный праздник! Нам он близок с самого детства, символизируя такие неувядающие ценности, как мир, труд и солидарность всех трудящихся. Для молодёжи – скорее всего первые тёплые дни. Однако каждый из нас желает добра своим близким и работает на благо своей семьи, своего города, своего края, своей страны. Именно поэтому Первомай, в первую очередь, праздник труда, созидания и уважения к трудящемуся человеку» - директор дома офицеров гарнизона Украинка Ольга Мищенко.
Также празднику Мира и Труда посвящены оформления комнат досуга и казарменных помещений военнослужащих по призыву. Созданы информационные стенды и продемонстрированы выставки художественных работ детей дошкольного возраста.