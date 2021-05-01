01.05.2021 (21:40)

Ульяновское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение отметило 23-ю годовщину со дня образования

Сегодня, свою 23-ю годовщину отмечает одно из самых прославленных и боеспособных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации – 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Кутузова 2-й степени бригада.

За время сосуществования соединение прошло длинный путь сложных испытаний: опаленные пламенем годы Великой Отечественной войны, ущелья Афганистана, Кавказские хребты, Абхазия и многие другие точки на карте, где десантники оказывали помощь мирным гражданам и обеспечивали мир между конфликтующими сторонами в зонах ответственности.

В рамках празднования годовщины соединения состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятнику воинам-десантникам, погибшим при исполнении воинского долга, установленного на территории соединения.

Десантников прибыли поздравить Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, представителя городской администрации, ветеранских и общественных организаций, юнармейцы. Они посетили выставочные площадки с современными образцами стрелкового оружия и техники, стоящие на вооружении Воздушно-десантных войск.

Выступая перед личным составом, командир Ульяновского соединения Герой России гвардии полковник Владимир Селивёрстов поздравил весь личный состав соединения с очередной годовщиной и пожелал крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, повышения своего профессионального мастерства и мирного неба.

В заключении мероприятия командир соединения вручил отличившимся военнослужащим ценные подарки и грамоты, разведчики продемонстрировали показательные выступления с приемами рукопашного боя и розыгрышем тактического эпизода, также свое мастерство продемонстрировал военный оркестр соединения.

Справочно:

В феврале 1993 года 104-я гвардейская ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантная дивизия начала передислокацию из Республики Азербайджан в город Ульяновск. К 1 мая 1998 года дивизия была переформирована в 31-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, а с 1 декабря 2006 года переименована в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова 2-й степени бригаду. С 2013 года соединение входит в состав Сил оперативного реагирования Организации Договора о Коллективной Безопасности, обеспечивая мир между конфликтующими сторонами в зонах ответственности. Опыт таких миссий десантники имеют со времен Кировобадской дивизии, когда приходилось сопровождать гуманитарные конвои в Сараево. Сейчас это направление деятельности соединения является основным.

Чтобы быть на высоте не только в военном деле, миротворцев учат иностранным языкам и международному праву. Там, где десантники уже оказывали помощь, местное население отзывается о них как о сдержанных, доброжелательных воинах.

Соединение оснащено современным вооружением, новейшей техникой и экипировкой. В рамках программы «Перевооружение-2020» десантники одними из первых получили боевые машины десанта БМД-4М, которые позволяют решить все поставленные задачи – как огневые, так и маневренные. Кроме того, соединение имеет на вооружении бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», средства технического контроля радиоэлектронной имитации постановки помех, а также эффективный комплекс радиоэлектронной борьбы «Инфауна», способный дистанционно уничтожать мины и фугасы.

В течение последнего времени на базе соединения проводится эксперимент по созданию бригады «нового типа». Действия таких соединений основано на применении тактического воздушного десанта, позволяющего значительно расширить спектр задач, выполняемых в тылу противника.

За свою славную историю соединение воспитало десять Героев Российской Федерации, тысячи военнослужащих награждены орденами и медалями. Это оценка Родиной ратного труда гвардейцев «крылатой пехоты».

Командует соединением Герой России гвардии полковник Владимир Селивёрстов.



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