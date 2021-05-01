01.05.2021 (20:40)

Центральный военный оркестр дал концерт для ветеранов ВОВ и участников Парада Победы

Сегодня, 1 мая, в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне постоянный участник Фестиваля «Спасская башня», главный военно-музыкальный коллектив Вооружённых Сил Российской Федерации в честь Дня Великой Победы дал концерт в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и участников Парада Победы на Красной площади прозвучали любимые и дорогие сердцу музыкальные композиции.

За дирижёрским пультом в этот праздничный день были начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин и дирижёр оркестра подполковник Константин Петрович.

В завершении концерта прозвучала песня «Победа остается молодой».

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