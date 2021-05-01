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01.05.2021 (21:20)

Более 35 памятников привели в порядок военнослужащие танкового объединения ЗВО ко Дню Победы

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели ряд субботников по уборке территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также воинских захоронений.

Военнослужащие произвели очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновили ограды мемориалов. Кроме того, очистили от следов коррозии и покрасили корпуса, обновили бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии. Среди них танки Т-34, КВ-1, ИС-2, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники.

Всего в ходе субботников было приведено в порядок более 35 памятников и более 10 постаментов с боевой техникой времен Великой Отечественной войны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Западный военный округ
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