01.05.2021 (20:20)

Уникальный Бессмертный полк проедет по улицам Москвы 9 мая

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа 9 мая в День Победы проведет уникальный проезд Бессмертного полка по улицам Москвы и Подмосковья.

По решению командира салютного дивизиона полковника Вячеслава Парадникова на все 72 салютные установки будут закреплены портреты маршалов артиллерии, героев советского союза, фронтовиков, отцов, дедов, прадедов военнослужащих. Военнослужащие проедут свыше 100 км по улицам Москвы и Подмосковья, колонну возглавит командир дивизиона с портретом своего отца Парадникова Ивана Федоровича 25.06.1927-29.09.2009.

9 мая в 22:00 в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа украсят ночное небо столицы по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Где одним из самых ярких моментов станет салют в цвет государственного флага страны. Из салютных установок и специальном пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», размещенных на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

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