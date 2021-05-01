01.05.2021 (19:40)

Военные медучреждения продолжат вакцинировать в майские праздники



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медучреждения продолжат вакцинировать в майские праздники

Военные госпитали и поликлиники продолжат вакцинировать от COVID-19 в майские праздники. Несмотря на выходные дни в лечебные учреждения Центрального военного округа ежедневно смогут обращаться военные пенсионеры, ветераны войн и локальных конфликтов, члены семей военнослужащих.

В регионах Поволжья более 30 тыс. тысяч военнослужащих, членов их семей, курсантов военных вузов, гражданские сотрудники воинских частей и организаций, а также ветераны Вооруженных Сил сделали прививку от COVID-19.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. С ними также проводятся беседы с доведением до них информации о коронавирусе и о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) на организм человека.

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