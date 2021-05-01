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01.05.2021 (19:20)

В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения в День весны и труда проведен спортивный праздник посвященный началу летнего спортивного сезона

В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, в соответствии с планом выходных и праздничных дней, проведен масштабный спортивный праздник, участниками которого стали не только курсанты института, а и профессорско-преподавательский состав и члены семей военнослужащих.

Массовые спортивные состязания среди подразделений проведены в беге на пяти и трехкилометровых дистанциях, в беге на 100 метров, в подтягивании на перекладине, перетягивании каната. Офицеры кафедр, отделов и служб наряду с курсантами приняли участие в командных соревнованиях по мини футболу, волейболу, баскетболу.

С большим воодушевлением семьи офицеров соревновались в эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья!». Отдельно состоялись соревнования в игровой форме для самых маленьких участников.

Для проведения соревнований была задействована вся учебно-материальная база института, а дистанция кросса пролегла по Воскресенской и Арсенальной набережным Санкт-Петербурга.

Атмосферу праздника гармонично усиливала игра военного оркестра института, который порадовал всех участников профессиональным исполнением.

Ярко, в лучших традициях системы материально-технического обеспечения, проведено награждение победителей. Кубками, грамотами, медалями и конечно сладкими призами были награждены победители и самые маленькие участники соревнований, а прекрасное настроение и положительные эмоции стали заслуженной наградой всего коллектива института.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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