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01.05.2021 (19:00)

Два парадных расчета юнармейцев приняли участие в тренировке военного парада в Екатеринбурге

Два парадных расчета юнармейцев приняли участие во второй совместной тренировке пеших расчетов и механизированной колонны в Екатеринбурге. По главной площади города прошли две коробки юнармейцев.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО прошла на центральной площади Екатеринбурга

Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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