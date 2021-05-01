01.05.2021 (19:00)
Два парадных расчета юнармейцев приняли участие в тренировке военного парада в Екатеринбурге
Два парадных расчета юнармейцев приняли участие во второй совместной тренировке пеших расчетов и механизированной колонны в Екатеринбурге. По главной площади города прошли две коробки юнармейцев.
Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.
Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
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