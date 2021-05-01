01.05.2021 (18:40)

Юнармейцы сняли короткометражку об освобождении Европы советскими воинами

«ЮНАРМИЯ» предлагает отправиться в виртуальную экскурсию и узнать, как Советская Армия освободила Европу от фашистов.

Все желающие могут увидеть видеоролик, снятый в рамках Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», который Главный штаб Движения проводит совместно с АО «Издательство «Детская литература» при поддержке музейного комплекса «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе».

«Что такое благородство?» – главный вопрос, на который постарались ответить юнармейцы в своём сюжете.

«Сегодня я узнал, что наши воины принесли мир всей Земле», – подчеркнул Егор Шихарев, чей голос звучит за кадром. – Освободив территорию СССР от фашистов, советские воины не остановились и погнали фашистов до самого Берлина. По пути они освобождали захваченные страны Европы».

В ходе этих боёв погибли более трёх миллионов советских воинов, большинство из них так и покоятся в земле освобождённых ими стран. Ценой своих жизней они принесли мир в Европу!

До этого юнармейцы сняли уже 6 роликов: о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, о блокаде Ленинграда и об обороне Севастополя, а также – о битве за Москву.

«Ребята живо интересуются историей. Темы, затронутые в сюжетах, легли в основу литературных произведений и иллюстраций, которые они представили на конкурс, организованный издательством «Детская литература». В этом году он посвящен 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Скоро жюри подведёт итоги, и мы узнаем имена победителей», – рассказал начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

Прием творческих работ на конкурс «Два капитана» завершен. Произведения и иллюстрации оправились на суд жюри. Совсем скоро специальная комиссия озвучит имена призеров в трёх номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение» и «Лучшая иллюстрация». 19 апреля началось голосование, в результате которого выяснится, кто получит «Приз зрительских симпатий».

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве, в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и издательства «Детская литература».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах больше 800 000 участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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