01.05.2021 (18:30)

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы»

В Михайловской военной артиллерийской академии проведен «Диктант Победы» в рамках Международной просветительско-патриотической акции.

Для проведения Диктанта Победы в форме тестирования предварительно была проведена организационная работа, позволившая провести мероприятие на высоком уровне. Этому содействовала тематическая подготовка участников и оказание им информационной и консультативно-методической помощи в ходе военно-политической подготовки в течение апреля и инструктаж по заполнению бланков во время проведения диктанта.

Аудиторию, где проводился Диктант Победы украсила выставка детских рисунков, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о подвигах предках активно использовали военнослужащие, гражданский персонал академии и члены их семей.

Участники Диктанта Победы выбирали один из четырех вариантов ответов каждого из 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включавших в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.

Каждому участнику в соответствии с порядком проведения мероприятия был присвоен индивидуальный идентификационный номер участника, который позволит ему в дальнейшем узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф.



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