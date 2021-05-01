01.05.2021 (18:20)

В центре Владивостока прошла первая совместная тренировка военного парада с участием пеших парадных расчетов и военной техники



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В центре Владивостока прошла первая совместная тренировка военного парада с участием пеших парадных расчетов и военной техники

В центре Владивостока, на улице Светланской, состоялась первая тренировка парада Победы, с участием пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной техники. Впервые для жителей и гостей столицы Приморья, по согласованию с городскими властями, современные образцы боевой гусеничной техники пройдут своим ходом, демонстрируя мощь и красоту отечественного оружия. Ранее на парадах во Владивостоке бронетанковую технику показывали в транспортном состоянии, погруженной на седельных тягачах.

Тренировка прошла в ночное время. Пешие расчеты отработали слаженность и порядок прохождения сводных подразделений. В тренировке было задействовано более 1600 человек, 1200 из которых - военнослужащие Тихоокеанского флота. Вслед за парадными расчетами по улице Светланской прошла современная боевая и специальная техника войск Владивостокского гарнизона под управлением лучших военнослужащих.

В текущем году в состав парадной механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и современные машины технического обеспечения. Впервые будет показана боевая машина пехоты БМП-3 последней модернизации, недавно поступившая на вооружение морской пехоты ТОФ. Всего будет задействовано более 60 единиц техники.

Следующую совместную ночную тренировку парада Победы планируется провести 4 мая. Генеральная репетиция парада войск во Владивостоке состоится 7 мая.

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