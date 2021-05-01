01.05.2021 (18:00)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота готовятся к Пасхе Христовой

В Республике Крым военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) готовятся к главному православному празднику - Светлому Христову Воскресению.

В соединении береговой обороны армейского корпуса ЧФ повара приступили к приготовлению традиционного угощения: куличей и окрашиванию пасхальных яиц.

Выпечкой в преддверии главного православного праздника занимаются опытные хлебопеки, при этом, замес теста был сделан по двадцати различным рецептам, с использованием исключительно натуральных ингредиентов.

В соответствии с традициями вся приготовленная выпечка и пасхальные яйца будут освящены во время божественной литургии.

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