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01.05.2021 (17:30)

Несколько тысяч пасхальных куличей изготовили сторонние организации для православных военнослужащих ВВО к дню Светлой Пасхи

Несколько тысяч пасхальных куличей приготовили кулинары сторонних организаций, обслуживающие соединения и воинские части Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), к дню Светлой Пасхи для православных военнослужащих.

В рецептуру их приготовления  вошли   мука, сахар, сливочное масло, творог,  молоко и изюм.  Всю пасхальную продукцию освятили помощники командиров по работе с верующими военнослужащими прямо в солдатских столовых.

В  меню праздничного дня внесены  изменения.  Освящённую продукцию  подадут как дополнение к завтраку. Кроме этого в войсковых  храмах  пройдут праздничные литургии.   

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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