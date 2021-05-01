01.05.2021 (17:30)
Несколько тысяч пасхальных куличей изготовили сторонние организации для православных военнослужащих ВВО к дню Светлой Пасхи
Несколько тысяч пасхальных куличей приготовили кулинары сторонних организаций, обслуживающие соединения и воинские части Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), к дню Светлой Пасхи для православных военнослужащих.
В рецептуру их приготовления вошли мука, сахар, сливочное масло, творог, молоко и изюм. Всю пасхальную продукцию освятили помощники командиров по работе с верующими военнослужащими прямо в солдатских столовых.
В меню праздничного дня внесены изменения. Освящённую продукцию подадут как дополнение к завтраку. Кроме этого в войсковых храмах пройдут праздничные литургии.
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