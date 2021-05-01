01.05.2021 (17:00)

В РВСН завершились контрольные комплексные проверки по итогам зимнего периода обучения

В Ракетных войсках стратегического назначения проведены контрольные комплексные и итоговые проверки соединений и воинских частей, завершившие зимний период обучения. Комиссия командования РВСН инспектировала 4 Государственный центральный межвидовой полигон и Барнаульское ракетное соединение (Алтайский край), в котором проведено масштабное командно-штабное учение. Командующие ракетными объединениями проверили Йошкар-Олинское (Республика Марий Эл) и Новосибирское (Новосибирская область) ракетные соединения. Данные ракетные дивизии оснащены подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс».

Подразделения продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и возможности современной и перспективной техники по решению многоплановых задач на полевых позициях, слаженность действий личного состава и органов военного управления, а также организацию всех видов обеспечения.

Всего к проверкам в РВСН по итогам зимнего периода обучения привлекалось около 10 тысяч военнослужащих и 1000 единиц техники более чем из 82 частей и подразделений.

В общей сложности в ходе зимнего периода обучения проведено более 100 учений различного уровня.

В рамках проверок совершенствуются методы работы штабов всех уровней и практические навыки командования, оперативных групп, в том числе для отработки межведомственного взаимодействия с подразделениями и воинскими частями военных округов, видов и родов войск, других силовых структур.

Мобильные ракетные комплексы «Ярс», рассредоточиваясь в густых лесных массивах на огромных площадях, совершали интенсивные маневренные действия. Перед соединениями и воинскими частями РВСН ставились сложные задачи с учётом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе проверок ракетные полки, воинские части обеспечения и охраны отрабатывали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решали задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывали совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Подразделения РВСН совершенствовали практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняли задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники.

В ходе учений стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, авторазливочные станции АРС-14КМ.

С помощью БПДМ «Тайфун-М» проведена разведка маршрутов боевого патрулирования. Для обнаружения диверсионно-разведывательных формирований на дальних подступах к полевым позициям применены беспилотные летательные аппараты.

Для прикрытия позиционного района дивизии и ведения воздушной разведки в ходе командно-штабных учений задействовались вертолёты Ми-8 Воздушно-космических сил.

Беспрепятственное движение колонны ПГРК «Ярс» с установленным скоростным режимом обеспечивала машина дистанционного разминирования «Листва», предназначенная для обнаружения и уничтожения минно-взрывных устройств.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ была создана непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН.

Кроме того, подразделения радиационной химической и биологической защиты выполнили задачи по определению зараженного участка местности с использованием современных машин радиационной химической и биологической разведки РХМ-6.

В созданной обстановке личный состав соединений и воинских частей РВСН подтвердил высокий уровень выучки и готовность практически выполнить поставленные задачи.

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