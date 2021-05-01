01.05.2021 (16:30)

В городе Комсомольск-на-Амуре открыт мемориальный комплекс «Аллея Героев»

В городе Комсомольске-на-Амуре, в парке «Патриот» в преддверие 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, открыт мемориальный комплекс «Аллея Героев».

В торжественной церемонии приняли участие командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко, вручивший Государственные награды отличившемуся личному составу гвардейского авиационного соединения, командующий армией ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко, представители администрации Хабаровского края, органов местного самоуправления, а также военнослужащие авиационного соединения, члены их семей, юнармейцы.

Во время церемонии был зажжен «Вечный огонь», отданы почести войнам, погибшим в кровопролитных боях и сражениях, возложены цветы.

Еще одним событием мероприятия стал обряд освящения Епископом амурским и Чегдомынским Николаем часовни «Великомученика Георгия Победоносца».

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