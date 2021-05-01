01.05.2021 (16:00)
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища приняли участие в спортивном празднике
В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) состоялся спортивный праздник, посвященный памяти Героя Советского Союза старшего лейтенанта Шорникова Н.А.
Соревнования проводились в четырёх дисциплинах - перетягивание каната командой из 8 человек, подтягивание на перекладине, а также эстафете 10х100 м и 10х1000 м.
В спортивном мероприятии приняло участие более 200 военнослужащих в составе 11 сборных команд училища. Кроме курсантов батальона пехоты и разведки, в спортивном празднике участвовали курсанты специального факультета, а также военнослужащие учебного центра и батальона обеспечения учебного процесса.
По итогам конкурса первое место заняла команда 12 роты курсантов.
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