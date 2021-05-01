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01.05.2021 (16:00)

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища приняли участие в спортивном празднике

В Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) состоялся спортивный праздник, посвященный памяти Героя Советского Союза старшего лейтенанта Шорникова Н.А.

Соревнования проводились в четырёх дисциплинах - перетягивание каната командой из 8 человек, подтягивание на перекладине, а также эстафете 10х100 м и 10х1000 м.

В спортивном мероприятии приняло участие более 200 военнослужащих в составе 11 сборных команд училища. Кроме курсантов батальона пехоты и разведки, в спортивном празднике участвовали курсанты специального факультета, а также военнослужащие учебного центра и батальона обеспечения учебного процесса.

По итогам конкурса первое место заняла команда 12 роты курсантов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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