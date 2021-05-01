01.05.2021 (15:30)

В Саранске дочери красноармейца вернули орден отца спустя 77 лет

В военном комиссариате Республики Мордовия состоялась торжественная передача удостоверения к ордену Отечественной войны 1 степени дочери героически погибшего в бою красноармейца Богданова Ибрагима Халиловича.

Вручение было проведено в рамках личного приёма граждан командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным в режиме видеосвязи.

За проявленное мужество, отвагу и умелое использование огня станкового пулемета, за стойкость в бою при отражении контратак противника Богданов посмертно был представлен к ордену «Отечественная война I степени». Но награда так и осталась неврученной. Историческая справедливость была восстановлена спустя 77 лет военным комиссариатом республики. Удостоверение было передано дочери Бахтияровой Манире Ибрагимовне.

В наградном листе написано: «Богданов Ибрагим Халимович проявил себя в боях на высоте 662. Будучи в обороне, на его станковый пулемет наседали немецкие солдаты. Наводчик тов. Богданов подпускал атакующих на близкое расстояние и в упор их расстреливал. После отражения этой атаки, тов.Богданов перевел огонь по наступающему противнику на левом фланге. Отбивая атаку за атакой, тов.Богданов уничтожал и рассеивал наступающих гитлеровцев. Скоро тов. Богданова ранило, перед фронтом обстрела станкового пулемета лежало до 35 гитлеровских солдат и офицеров. Будучи раненым, увидев группу немцев, обходящих его огневую точку, тов.Богданов забросал их гранатами. В этой неравной схватке, проявляя мужество и героизм, тов.Богданов, рискуя собственной жизнью, набросился на врага и в рукопашной схватке был убит. Тов.Богданов с честью отдал свою жизнь за победу над врагом».

Красноармеец Богданов был убит в неравном бою 13.09.1944 года на 1-м Украинском фронте. Военный комиссар Республики Мордовия заявил, что именем славного воина, погибшего за Отчизну будет назван отряд юнармейцев Ельниковского района Республики Мордовия, откуда родом герой.

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