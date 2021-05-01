01.05.2021 (15:00)

Более 2 тыс. куличей испекут на православную Пасху для российских военных в Таджикистане

В преддверии празднования Светлой Пасхи военные пекари испекут более 2 тыс. куличей для православных военнослужащих 201-ой военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане.

Пасхальные куличи будут изготовлены исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, местного изюма, творога, молока и будут выпечены в традиционных формах. Также повара покрасят около 3 тыс. пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятит помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко прямо в солдатской столовой. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий в день светлого праздника во время завтрака или обеда.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице