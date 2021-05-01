01.05.2021 (14:30)

На Северном флоте прошел третий этап конкурса «Армейский запас» АРМИ-2021

На Северном флоте прошел третий этап конкурса профессионального мастерства «Армейский запас» Армейских международных игр 2021 года. В нём приняли участие победители предыдущих этапов, которые были проведены в объединениях, соединениях и воинских частях флота.

Лучшие коки, повара и пекари соревновались в приготовлении блюд, как с произвольным, так и с установленным меню.

По условиям конкурса специалистам тылового обеспечения было необходимо показать свои навыки в стационарных и в полевых условиях. Североморцы на время устанавливали полевую кухню и готовили из выданного набора продовольствия суп, мясные и рыбные блюда с гарниром.

Судейская комиссия оценила качество приготовленной пищи по таким критериям, как тепловая обработка продуктов, цвет, вкус, запах и консистенция.

Победители третьего этапа «Армейского запаса» представят Северный флот на заключительном - всеармейском этапе конкурса, который состоится на базе филиала академии МТО ВС РФ в городе Вольске.



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