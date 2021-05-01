01.05.2021 (14:00)

Новосибирские юнармейцы устроили парады под окнами ветеранов

Юнармейцы 67-ой школы Новосибирска провели персональный парад для участника Великой Отечественной войны Степана Станкова. К подъезду фронтовика юные патриоты пришли в сопровождении мощной поддержки – оркестра 41 общевойсковой армии. Торжественным строем мальчишки и девчонки прошли заметно волнуясь, ведь они устраивают праздник для самого важного зрителя в их жизни.

«Степана Николаевича призвали на фронт в 1944 году, сразу после окончания Рязанского артиллерийского училища. Он прослужил больше 34 лет. Артиллерист 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Степан Станков – настоящая легенда, Герой на которого должны равняться мы – наследники Победы», - рассказал командир юнармейского отряда «Доблесть» Владислав Богомолов.

Степан Николаевич тоже волновался – воспоминания нахлынули. Бравые юнармейцы напомнили ему о детстве, которого у него не было.

«Война заставила нас быстро повзрослеть. Ребята, любите жизнь, цените счастливые моменты вашей юности – они бесценны. Спасибо, что помните о нас, фронтовиках, и дарите такие трогательные и светлые праздники», - добавил ветеран.

А накануне активисты Движения Мошковского района устроили сюрприз по случаю 100-летия Эльмара Пелло. Он – участвовал в обороне Ленинграда, громил немецкие войска в Курляндском котле и освобождал Прибалтику. Праздник провели в Доме культуры села Сокур, в его организации юнармейцам помогли курсанты Новосибирского высшего военного командного училища и командование 41 общевойсковой армии. А после официальной части, уже на улице у ДК для Эльмара Югановича отгремел настоящий парад. Торжественным маршем юнармейский расчет прошел под музыкальное сопровождение военного-духового оркестра. Именинник не мог сдержать слез.

«Самое главное, чтобы наши дети никогда не узнали ужасов войны. И жили в мире. Мы сделали для этого все возможное» - сказал Эльмар Пелло.

«Спасибо дедушка за все… », - не скрывая эмоций произнесла Яна Салимова.



В особый день устроили особую церемонию посвящения в ряды «ЮНАРМИИ». Клятву дали два десятка новобранцев. В присутствии героя-земляка, она приобрела особый смысл.

Общение с детьми для ветеранов – своеобразное продление жизни, отметил начальник штаба «ЮНАРМИИ» Новосибирской области Владимир Попков. Не меньшее значение такие встречи имеют и для юных участников Движения.

«По глазам ребят вижу, какой мощный заряд положительных эмоций они сегодня получили. Такой заряд от которого можно «горы свернуть». И они свернут, уж поверьте, ради того, чтобы доказать, что они достойны памяти героических потомков», - отметил он.

Впереди - целая серия мини-парадов. Юнармейцы принесут праздник под окна ветеранов в Тогучинский район. Для Ивана Артёменко, Кузьмы Акимова, Алексея Лебёдкина, Владимира Мусея, Алексея Булгакова, Николая Ермолича ребята готовят творческие номера.

«Такие мероприятия укрепляют связь поколений. Воспитанники «ЮНАРМИИ» должны знать о том, что было не только из учебников истории, а из первых уст. Общение с теми, кто видел самую страшную войну 20 века – бесценно…. Для нас нет привязки к празднику. Юнармейцы каждый день участвуют в жизни ветеранов. Чтобы не пропустить ничего важного… Они пишут свою историю Победы… А каждое их участие в Параде – это новая страница», - подчеркнул Лидер «ЮНАРМИИ», трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

По главной площади Новосибирска 9 мая торжественным маршем пройдут четыре коробки юнармейцев, они будут символизировать природные стихии. Всего в Параде будет задействовано больше трехсот участников Движения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице