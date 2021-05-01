01.05.2021 (13:30)

Бессмертный полк России передаст Знамя Победы участникам морского парада в Санкт-Петербурге

Символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне морякам Ленинградской военно-морской базы передадут представители регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге и шефы учебного корабля Балтийского флота «Перекоп».

УК «Перекоп», в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге.

Как отметил заместитель руководителя регионального штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге полковник запаса Юрий Лелюх: «Для всероссийского движения «Бессмертный полк России» это большая честь – передать эстафету шествия Бессмертного полка Балтийскому флоту, моряки которого громили фашистов на подступах к Ленинграду и в Балтийском море, освобождали Прибалтику, штурмовали Кенигсберг».

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