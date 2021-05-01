Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2021 (12:30)

Морские пехотинцы Северного флота снова пройдут по Красной площади на параде 9 мая

Военнослужащие бригады морской пехоты Северного флота очередной раз примут участие в военном параде, посвящённом 76-й годовщины Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне.

По брусчатке Красной площади пройдут более 200 морских пехотинцев. Среди них немало участников парадов прошлых лет. Морскую пехоту Северного флота регулярно задействуют в Параде Победы в Москве.

Парадный расчёт североморских «чёрных беретов» на главном военном параде возглавит подполковник Иван Солодкий.

Кроме морской пехоты в московском параде от Северного флота примут участие танкисты отдельной мотострелковой бригады на «арктических» танках Т-80 БВМ.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
В штабе Северного флота состоялась тренировка по противодействию терроризму
Сотрудники ВАИ Северного флота провели зантие по безопасности дорожного движения с североморскими школьниками
Военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
Командующий Северным флотом открыл передвижную выставку Русского географического в североморском Доме офицеров

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false