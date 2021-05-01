01.05.2021 (13:00)

Военная академия РХБ защиты приняла участие в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошел международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант победы» в целях углубления знаний в истории о событиях Великой Отечественной войны.

Перед началом диктанта была устроена историческая выставка, в которой были представлены, экспонаты, карты, литература посвящённая событиям того времени.

В диктанте приняли участие командование академии, профессорско-преподавательский состав, курсанты, в том числе курсанты иностранных государств, и слушатели академии, а также представители Костромской областной думы.

В общей сложности в акции участвовало более 500 военнослужащих и гражданского персонала академии, которые продемонстрировали высокие знания исторических событий периода Великой Отечественной войны.

По завершении акции военнослужащие академии выразили заинтересованность в более глубоком изучении событий Великой Отечественной войны.

Наибольший интерес у курсантов вызвал вопрос, связанный с Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко, имя которого носит академия. В память о проведении диктанта каждому участнику были выданы сертификаты.



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