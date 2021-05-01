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01.05.2021 (11:00)

На майских праздниках в городе Советск Калининградской области выберут самую спортивную семью

«Мама, папа, я – спортивная семья!» – под таким девизом пройдет спортивный семейный праздник среди военнослужащих и их семей армейского корпуса Балтийского флота. Всего в празднике примут участие более 300 человек.

На соревновании запланировано выполнение нормативов, как в составе семей, так и в личном зачете. К примеру, мамам согласно плану эстафеты, предстоит прыгать через скакалку на время, бежать с ракеткой в руке, метать мячи в корзину, преодолеть полосу препятствий.

Папам же предстоит выполнять более силовые тренировки по перекатыванию баллонов, метании гранат, подтягиваниям, жиму штанги и отжиманиям. Дети детям необходимо будет преодолеть полосу препятствий и лабиринт, кросс на километр, соревноваться в спринтерском беге, а также метать мяч в корзину.

«Праздник спорта будет проходить по сценарию, нацеленному на активизацию физкультурной и спортивно-массовой работы среди военных семей, воспитание ценностей в семейных отношениях, формирование личностных качеств, таких как взаимовыручка, дружба и сплочённость, формирование здорового образа жизни» - рассказывает организатор соревнований помощник командира армейского корпуса по физической подготовке майор Юрий Пилюгин.

Лучшие спортивные семьи станут обладателями призовых мест и номинантами различных премий, а также получат ценные подарки и грамоты.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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