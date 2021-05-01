01.05.2021 (11:30)

Концерт артистов ЦДРА в столице Заполярья – Мурманске

В рамках акции Минобороны России «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом для жителей и гостей города Мурманска, куда прибыл агитпоезд.

В торжественной встрече тематического поезда приняли участие: командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко и председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

За 4 часа, а именно столько по времени стоял поезд на вокзале столицы российского Заполярья, жители и гости города смогли ознакомиться со всеми 17 тематическими вагонами агитпоезда, а также стать зрителями концерта артистов центрального военного учреждения культуры. Хиты советской и российской эстрады, известные произведения военно-патриотического характера, а также танцевальные номера были исполнены в этот день для посетителей передвижной агитационно-пропагандистской экспозиции.

Следующая остановка в столице Республики Карелия – городе Петрозаводске.



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