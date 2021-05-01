01.05.2021 (10:40)
Артисты ЦДРА спели для администрации агитпоезда акции «МЫ – АРМИЯ СТРАНЫ! МЫ – АРМИЯ НАРОДА!»
Отправившись 25 апреля с Киевского вокзала города Москвы, тематический поезд акции Минобороны России «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» следует строго по расписанию и уже успел сделать остановки в таких городах, как Великий Новгород, Санкт-Петербург, Мурманск. В чем несомненная заслуга машинистов и обслуживающего персонала агитпоезда.
Высоко оценивая труд железнодорожников, артисты Центрального Дома Российской Армии, традиционно выступающие на каждой станции с концертами для жителей и гостей городов, решили и им сделать музыкальный подарок.
Внеплановый концерт состоялся прямо в вагоне поезда. Его зрителями стали сотрудники поездной бригады и многие другие участники акции Минобороны России.
«Идея концерта для работников поезда мне понравилась, ведь ничто не может лучше поднять настроение и сплотить коллектив, чем хорошая песня», - отметила художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова.
Концерт прошёл в тёплой, непринужденной атмосфере. Зрители вместе с артистами спели любимые песни и сделали совместные фотографии на память.