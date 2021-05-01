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01.05.2021 (10:20)

Совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО прошла на центральной площади Екатеринбурга

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Совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона прошла на площади 1905 года в Екатеринбурге.

В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю торжественным маршем прошли около 20 парадных подразделений: расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственного парадного расчета военной полиции за Уралом. Также по главной площади уральской столицы промаршировали сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. В ходе музыкального сопровождение тренировки сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

В ходе совместной тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю прошла колонна современной и исторической военной техники, насчитывающая более 100 образцов. Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовым ГАЗ АА «полуторка», военными мотоциклами МВ-650.

Каждую группу механизированного парадного расчета, за исключением исторической колонны, возглавлял бронеавтомобиль «Тигр». По брусчатке Площади 1905 года проехали комплексы войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего. Парадные группы артиллерии и ракетных войск были представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Среди новинок, стоящих на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа, впервые были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 "Терминатор", зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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