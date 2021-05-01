01.05.2021 (10:00)
Более 1 тыс. спортивно-массовых мероприятий пройдет в соединениях и частях ЦВО в майские выходные
Более 1 тысячи мероприятий в рамках спортивно-массовой работы пройдет в соединениях и частях Центрального военного округа в период с 1 по 10 мая.
Планом проведения выходных и праздничных дней предусмотрены спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья!» для военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей. Также в армиях и дивизиях пройдут чемпионаты по военно-прикладным видам спорта, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Победители соревнований будут награждены сладкими призами и ценными подарками от командования и женсоветов воинских частей.
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