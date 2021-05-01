01.05.2021 (09:45)

Всеармейский этап «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» состоится в мае на полигоне под Челябинском

Всеармейские этапы конкурсов АРМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут в мае в Челябинской области.

Церемония открытия состоится 17 мая 2021 года на 255-ом межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) под Челябинском.

В состязаниях примут участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты четырех военных округов, командования Северного флота, военных учебных заведений Минобороны России. По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят Россию на международном этапе АРМИ-2021 на подмосковном полигоне в Алабине.

От ЦВО в «Танковом биатлоне» примет участие команда гвардейской танковой дивизии, которая победила в окружном этапе конкурса. В «Суворовском натиске» за право представить Россию поборется команда из кузбасской мотострелковой бригады 41 армии.

ЦВО во второй раз принимает состязания всеармейского уровня. На полигоне идут последние приготовления к проведению конкурсов: профильные военные специалисты проверяют работоспособность мишенных комплексов, военные инженеры завершают обустройство участков для стрельбы, искусственных препятствий.

Состязания продлятся до конца мая.

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