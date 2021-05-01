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01.05.2021 (09:30)

В Воздушно-космических силах проведен отборочный этап конкурса «Уверенный прием - 2021»

В Воздушно-космических силах прошел III этап конкурса по полевой выучке специалистов связи ВКС «Уверенный прием».

В ходе мероприятия были проведены состязания в командном и индивидуальном первенстве среди специалистов радиосвязи (радиотелеграфистов) и специалистов телекоммуникационного оборудования (IT-специалистов). Радиотелеграфисты продемонстрировали свои навыки владения азбукой Морзе, принимая и передавая радиограммы на высоких скоростях, IT-специалисты – умение подключения и настройки современного телекоммуникационного оборудования, а также быстрой и качественной пайки волоконно-оптического кабеля.

Соревнования прошли под руководством начальника войск связи – заместителя начальника Главного штаба ВКС по связи генерал-майора Валерия Коробкова. В состав судейской комиссии вошли лучшие специалисты связи объединений ВКС и преподавателей Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, Военной академии воздушно-космической обороны им.Г.К.Жукова и Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, которые профессионально оценили теоретические знания и практические навыки участников состязания.

К участию в III этапе конкурса привлекались военнослужащие из числа победителей отборочных этапов, проводимых в объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. За призовые места также поборолись представительницы прекрасного пола.

По результатам общекомандного зачета первое место выиграла команда 15 армии ВКС особого назначения, второе место – 1 армия ПВО-ПРО особого назначения, третье место завоевала команда дальней авиации.

Лучшие результаты индивидуальных состязаний показали радиотелеграфисты: капитан Константин Ежов, старший сержант Максим Прудников, старший сержант Елена Золотовская; IT-специалисты: прапорщик Сергей Сергушев, прапорщик Алексей Дядянин, капитан Марат Гаязов.

Всеармейский этап конкурса «Уверенный прием - 2021» пройдет в мае в Ульяновской области на базе межвидового регионального центра войск связи Центрального военного округа.

По условиям конкурса участники продемонстрируют навыки и умения при выполнении нормативов на радиостанциях средней мощности Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ. Экипажи командно-штабных машин в полевых условиях выполнят прокладку проводных линий связи, настройку радиосистем, развертывание командно-штабных машин и аппаратных связи.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС
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