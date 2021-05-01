Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2021 (09:10)

Сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона провели онлайн-выставку посвященную празднику Весны и Труда

В рамках мероприятия на сайте Дома офицеров Новосибирского гарнизона была представлена тематическая выставка и слайд-программа, которую можно было посмотреть онлайн с помощью Интернет-ресурса.

Сотрудниками библиотеки Дома офицеров был подготовлен увлекательный материал с описанием истории празднования 1 мая, интересной подборкой поздравительных открыток, посвященных празднику Весны и Труда, а также информации о значении и роли открыток в жизни советского народа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО в Башкирии провели экскурсию по воинской части для юнармейцев
В Самаре начались репетиции участников парада Победы в парадной форме одежды
Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к реставрации памятника танку ИС-2
В ЦВО пройдут чествования ветеранов Великой Отечественной войны перед Днем Победы

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false