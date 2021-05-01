01.05.2021 (09:10)
Сотрудники Дома офицеров Новосибирского гарнизона провели онлайн-выставку посвященную празднику Весны и Труда
В рамках мероприятия на сайте Дома офицеров Новосибирского гарнизона была представлена тематическая выставка и слайд-программа, которую можно было посмотреть онлайн с помощью Интернет-ресурса.
Сотрудниками библиотеки Дома офицеров был подготовлен увлекательный материал с описанием истории празднования 1 мая, интересной подборкой поздравительных открыток, посвященных празднику Весны и Труда, а также информации о значении и роли открыток в жизни советского народа.
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