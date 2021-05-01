01.05.2021 (08:35)
Для военнослужащих ЮВО в Абхазии испекли около 2 тыс. куличей на православную Пасху
В канун Светлой Пасхи пекари российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии испекли более 2 тыс. куличей для православных военнослужащих.
Пасхальные куличи изготовлены в традиционных формах, при выпекании применялись исключительно натуральные продукты, мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко.
Повара покрасили более 5 тыс. пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий завтра во время завтрака.
В росписи и оформлении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами приняли участие дети из юнармейского отряда российской военной базы ЮВО в Абхазии, которые подготовили праздничные открытки и рисунки.
Пасхальные изделия после чина освящения также будут переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.