01.05.2021 (08:35)

Для военнослужащих ЮВО в Абхазии испекли около 2 тыс. куличей на православную Пасху

В канун Светлой Пасхи пекари российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии испекли более 2 тыс. куличей для православных военнослужащих.

Пасхальные куличи изготовлены в традиционных формах, при выпекании применялись исключительно натуральные продукты, мука, сахар, сливочное масло, изюм, творог и молоко.

Повара покрасили более 5 тыс. пасхальных яиц. Всю приготовленную выпечку освятил помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой. Попробовать приготовленные куличи сможет каждый военнослужащий завтра во время завтрака.

В росписи и оформлении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами приняли участие дети из юнармейского отряда российской военной базы ЮВО в Абхазии, которые подготовили праздничные открытки и рисунки.

Пасхальные изделия после чина освящения также будут переданы военнослужащим ЮВО на полигоны Цабал и Нагвалоу.

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