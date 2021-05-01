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01.05.2021 (08:45)

Более 1500 мероприятий боевой подготовки проведено в Воздушно-десантных войсках в зимнем периоде обучения 2021 года

В зимнем периоде обучения текущего года интенсивность боевой подготовки Воздушно-десантных войск возросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего проведено более 1500 мероприятий боевой подготовки различного масштаба, основным из которых стало межвидовое учение Воздушно-десантных войск с войсками Южного военного округа на полигоне «Опук» в Республике Крым, с привлечением более 10 тыс. военнослужащих.

Также, в ходе зимнего периода обучения проведено два полковых тактических учения с парашютно-десантным и десантно-штурмовым полками Тульского воздушно-десантного и Псковского десантно-штурмового соединений и два командно-штабных учения с парашютно-десантным (десантно-штурмовым) и артиллерийским полками на местности Ивановского воздушно-десантного и Новороссийского десантно-штурмового горного соединения.

Кроме того проведен ряд батальонных и ротных тактических учений.

Все учения различного уровня были проведены с проведением практического десантирования личного состава и техники, отработкой тактических действий и проведением этапов боевой стрельбы, как в наступлении, так и при ведении позиционной и маневренной обороны.

В ходе учений были отработаны новые подходы в применении войск, пути наращивания боевых возможностей, нестандартных и неожиданных способов действий.

Основной особенностью подготовки войск стало проведение совместной подготовки десантно-штурмовых подразделений «нового типа» с отработкой беспарашютного десантирования различными способами и вертолетных подразделений в единой системе учебных занятий на всех этапах слаживания.

Кроме того, в ходе учений отработан алгоритм организации совместных действий десантно-штурмовых соединений и подразделений армейской авиации, а также практические задачи, упражнения стрельб, групповые и индивидуальные нормативы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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