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01.05.2021 (09:00)

Свыше 15 экипажей кораблей Военно-Морского Флота России пройдут обучение в Объединенном учебном центре ВМФ В 2021 году

Акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли.

В зимнем периоде обучения прошли либо продолжают цикл обучения на базе Объединённого учебного центра ВМФ экипажи корветов проекта 20380 «Резкий» и «Ретивый», кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Пётр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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