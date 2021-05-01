01.05.2021 (08:20)

В Новороссийске юнармейцы из Ростова-на-Дону встретили подводную лодку Черноморского Флота после дальнего похода

На причале Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота юнармейцы отряда «Защитники неба России» из Ростовской области организовали торжественную встречу экипажа большой дизель-электрической ракетной подводной лодки «Ростов-на-Дону» после выполнения служебных задач в акватории мирового океана.

По приглашению командира лодки капитана 3 ранга Александрова Александра в торжественной церемонии встречи экипажа приняла участие делегация Неклиновского района Ростовской области во главе с председателем Совета военно-патриотического воспитания детей и молодежи при управлении образования администрации Неклиновского района Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Неверова Владимира.

Ребята передали морякам поздравительные письма от юнармейцев Ростовской области, макет подводной лодки, который изготовили своими руками, а также подарили книги «К торжественному маршу».

Командование бригады подводных лодок Черноморского флота поблагодарило представителей Ростовской области за заботу о моряках-черноморцах. За время пребывания в Новороссийске ребята побывали с экскурсией на еще одной подводной лодке «Великий Новгород», посетили парк «Патриот» и ознакомились с достопримечательностями города.

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