01.05.2021 (08:10)

Более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники подготовят военнослужащие 49-й армии ЮВО к летнему периоду

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к переводу более 3 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

В ходе проведения работ в парках боевых машин организовано свыше 30 специальных постов по обслуживанию воздушных фильтров, аккумуляторных батарей, проведению покрасочных и сварочных работ.

Военнослужащие ЮВО проводят технические операции по проверке электрических систем, работоспособности агрегатов, замене и доливке технических жидкостей. Работы проводятся на таких образцах техники, как бронеавтомобили «Тигр», КамАЗ-53501, «Урал-4320» и средствах связи на колесном транспорте. Также будут проведены работы на новейших образцах техники, недавно поступивших на вооружение – бронеавтомобилях «Тайфун-К» и самоходных артиллерийских орудиях «Мста-С».

Кроме того, в соединениях 49-й общевойсковой армии ЮВО проведены занятия с личным составом по вопросам эксплуатации техники в условиях высоких климатических температур.

Перевод вооружения, военной и специальной техники в соединениях и воинских частях продлится до 20 мая.

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