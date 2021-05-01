01.05.2021 (07:45)

Береговые войска и морские силы Каспийской флотилии завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) завершилась контрольная проверка за зимний период обучения. В рамках проверки военнослужащие морской пехоты и корабельные силы флотилии приняли участие в совместных двусторонних тактических учениях с соединениями Черноморского флота.

Комплексной комиссией управления флотилии дана высокая оценка уровню боевой выучки военнослужащих по всем предметам боевой подготовки, а также организации материально-технического обеспечения, состоянию вооружения, кораблей и военной техники. Личный состав воинских частей сдал основные предметы боевой подготовки, действуя в составе тактических групп на двусторонних учениях. При этом тактика, вождение боевых машин и огневая подготовка оценивались в ходе ночных занятий.

Командиры воинских частей доложили командованию флотилии о выполнении планов боевой подготовки за зимний период обучения и готовности к решению новых задач.

В ходе контрольной проверки кроме береговых частей проверялись и корабельные силы КФл. В частности, экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан» успешно сдали зачёты на допуск личного состава ракетно-артиллерийских боевых частей и возможности выполнения комплекса ракетных и артиллерийских стрельб в летнем периоде обучения.

По завершении проверки военнослужащие приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

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