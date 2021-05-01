01.05.2021 (07:55)

В Северной Осетии завершился региональный этап конкурса подразделений военной полиции «Страж порядка»

В Учебном центре военной полиции ВС РФ в Северной Осетии завершился региональный этап конкурса среди подразделений военной полиции Южного военного округа (ЮВО) «Страж порядка».

В конкурсе приняли участие военные полицейские из 15 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходили в четыре этапа: стрельба из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда на легковых автомобилях, а также командная гонка с преодолением естественных преград.

Наиболее интересным и сложным этапом конкурса стала командная гонка, где военнослужащие показали свою выносливость и физическую силу на 10-километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».

По итогам окружного этапа конкурса в номинациях «Один в поле воин» и «Единая полоса препятствий» первое место заняли младший сержант Юрий Коваленко и сержант Виктор Иванов. В командном зачет «Патрульная гонка» лучший результат показали младший сержант Иван Шевченко, младший сержант Юрий Коваленко, сержант Виктор Иванов. В командном зачете «Военно-полицейский бросок» победили младший сержант Руслан Мусаев, сержант Виктор Иванов, младший сержант Юрий Коваленко, младший сержант Иван Шевченко, лейтенант Максим Литовка. Победители и призёры были награждены грамотами и ценными призами.

В соревнованиях приняло участие более 20 военных полицейских ЮВО, было задействовано около 10 единиц военной техники. Лучшие военные полицейские округа представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе международного конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка», который пройдет в Москве на полигоне Алабино.

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