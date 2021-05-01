01.05.2021 (07:30)

Артиллеристы ЮВО готовы к праздничному салюту в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сводные расчеты салютных дивизионов Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в десяти городах на юге России, завершили тренировки праздничного салюта в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе репетиции артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из артиллерийских орудий и салютных установок.

60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, 9 мая в 22:00 произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 сек., разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м.

Для производства артиллерийских залпов в военных гарнизонах задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применят более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.

Праздничные салюты пройдут в городах-героях Волгограде, Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Каспийске и Симферополе.

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