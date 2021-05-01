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01.05.2021 (06:30)

Моряки Тихоокеанского флота принимают участие в первых парусных гонках нового сезона во Владивостоке

Во Владивостоке, в морском городке, на шлюпочной базе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ) состоялось открытие сезона парусных гонок, который проводится под патронатом Федерации парусного спорта Приморского края.

Первые соревнования в рамках сезона пройдут 1 и 2 мая. В чемпионате Владивостока (класс «пластиковый ял») будет разыгран приз начальника ТОВВМУ. На старт выйдут 15 команд, которые представляют Тихоокеанский флот и морские вузы Владивостока.

Всего в текущем году региональная Федерация парусного спорта планирует провести 10 стартов. С 20 по 30 сентября во Владивостоке второй год подряд пройдёт чемпионат России по парусным гонкам, где на самые высокие места уже традиционно будут претендовать спортсмены Тихоокеанского флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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