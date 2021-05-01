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01.05.2021 (06:45)

Два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в дальние походы

Сразу два отряда боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В составе первого ОБК - флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», и фрегат «Маршал Шапошников».

Второй отряд кораблей сформирован из корветов проекта 20380 - «Совершенный» и «Громкий».

Обеспечивать деятельность отрядов в дальней океанской зоне будет большой морской танкер «Борис Бутома».

 В период плавания предусмотрено проведение ряда учений и тренировок, а также запланированы деловые заходы российских кораблей в порты иностранных государств.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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