01.05.2021 (06:45)
Два отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота вышли из Владивостока в дальние походы
Сразу два отряда боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота вышли из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В составе первого ОБК - флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», и фрегат «Маршал Шапошников».
Второй отряд кораблей сформирован из корветов проекта 20380 - «Совершенный» и «Громкий».
Обеспечивать деятельность отрядов в дальней океанской зоне будет большой морской танкер «Борис Бутома».
В период плавания предусмотрено проведение ряда учений и тренировок, а также запланированы деловые заходы российских кораблей в порты иностранных государств.
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